Minecraft PE 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40 на Android Бесплатно

Скачивайте Minecraft PE 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40 на свои устройства Андроид и играйте в обновленном интересном мире пещер и скал с мобами, предметами и биомами.

Minecraft PE 1.18: Нововведения

В Майнкрафт 2021 года добавили много полезного контента. В распоряжении игроков будут мешочки, артефакты, свечи, акустические датчики, а так же можно встретить нового моба - Вардена.

Артефакты и археологические раскопки

Теперь в Minecraft PE 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40 есть кисти, горшки и артефакты. У игроков появиться возможность чистить блоки и находить, что-то новое. Почувствовать себя археологами. < Артефакты можно использовать на горшках, чтобы получить рисунок после термической обработки.

Варден

Первый слепой моб в Майнкрафт 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40. Варден не может видеть, но это ему и не нужно. Игроков сможет обнаружить благодаря датчикам на своей голове. Способен улавливать вибрации и имеет огромную силу.Чтобы незаметно проскочить мимо Вардена, игрокам придется красться или отвлечь противника снежком. Если пользователь атакует моба, существо сфокусируется на Стиве и не будет обращать внимание на посторонние шумы.

Свечи

В Minecraft PE 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40 появился новый источник света. В один блок можно поставить 4 свечи одного цвета. Крафтится из пчелиных сот и нити. Чтобы покрасить предмет необходимо в верстаке добавить нужный краситель. Не загораются при размещении, зажечь можно с помощью любого горящего снаряда. Возможно разместить даже под водой, но тогда фитиль не будет гореть. Добывается с помощью обычной рукой. Так же свечами можно украсить торт, но если начать есть, данный предмет выпадет.

Мешочки

Полезный предмет в Майнкрафт 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40. В инвентаре постоянно заканчивается место, но теперь это не проблема. В один мешок можно вместить суммарно стак вещей. Например, 50 слитков меди и 14 железа. Главное, чтобы общая сумма не превышала 64 единицы или 16, если это предмет на подобии яиц.

Акустический датчик

Может улавливать различные звуки в Minecraft PE 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40. При получении сигнала, акустический датчик начинает такать в течении двух секунд, а также посылать сигнал красного камня. Можно использовать как сигнализацию. Улавливает шум в радиусе 8 блоков. С помощью компаратора можно определить, что является источником шума. Акустический датчик не будет срабатывать, если между ним и звуком будет стоять блок шерсти. Также при ходьбе по данному блоку вибраций не будет.

Скачать Minecraft PE 1.18.0, 1.18.20, 1.18.40