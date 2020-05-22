Minecraft продан по всему миру в количестве 200 миллионов копий

Несмотря на то, что игра была выпущена в 2009 году, игра продолжает развиваться и продаваться. Minecraft недавно получила поддержку аппаратной трассировки лучей RTX, что вызвала новый интерес к игре. Владелец игры студия Microsoft Mojang Studios официально подтвердил, что на сегодняшний день было продано 200 миллионов копий.

Такой количество проданных копий делают Minecraft одной из самых продаваемых видеоигр в истории. Хотя у игры немало конкурентов, Fortnite недавно объявил о 350 миллионов зарегистрированных пользователях. Догоняет Grand Theft Auto V с проданным количеством 130 миллионов копий по всему.