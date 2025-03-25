Minecraft скоро получит более привлекательную графику

Хорошие новости для преданных фанатов кубизма — популярная игра Minecraft вскоре кардинально изменится. На мероприятии Minecraft Live, прошедшем в эти выходные, Mojang, компания-разработчик проекта, представила грядущее обновление, которое серьёзно преобразит визуальную сторону игры. Vibrant Visuals — это графическое обновление, которого игроки ждали очень долго. В него входят динамическое освещение, улучшенные тени, реалистичные отражения воды, объёмный туман, доработанная подводная графика и многое другое. Обновление выйдет для Minecraft: Bedrock Edition и будет опцией, которую можно включать и отключать в любой момент.

Mojang опубликовала видео с демонстрацией Vibrant Visuals, и разница между текущей графикой и обновлённой версией выглядит скромно, но впечатляюще. Лучи солнца пробиваются сквозь деревья и оконные стёкла, тени изменяют форму в зависимости от положения солнца и других источников света, а в пещерах благодаря светящимся объектам создаётся мрачная, пугающая атмосфера. Кроме того, у пауков, Эндерменов и других опасных существ теперь будут зловеще светящиеся глаза. По словам Mojang, Vibrant Visuals пока находится на стадии тестирования для Bedrock Edition, но вскоре обновление будет доступно и для устройств с Java Edition. Проблема только в том, что такие визуальные изменения, естественно, требуют более производительного железа, что понравится далеко не всем. На слабых системах игра явно будет лагать.
Grand Theft Auto V получит рейтрейсинг и не только…
Сегодня компания Rockstar официально объявила, что Grand Theft Auto V на ПК получит ряд улучшений, включа…
Игра Bus: Bro U Survived прошла отбор и получит финансовую п…
Инвестиционный фонд Indie Go сообщает о том, что кооперативная игра Bus: Bro U Survived от независимой ко…
Игры с Android теперь будут доступны на ПК…
В преддверии мероприятия Game Developers Conference на следующей неделе компания Google официально объяви…
В Roblox интегрировали ИИ для генерации 3D-объектов…
Сегодня платформа Roblox запускает и открывает исходный код инструмента Cube 3D — первой версии своего ба…
Grand Theft Auto VI выйдет в формате метавселенной…
Сегодня сайт информационное издание DigiDay сообщило, что Rockstar Games ведёт переговоры не только с соз…
Sony забанила важнейший мод для Bloodborne…
Популярный мод для повышения частоты кадров в популярной игре Bloodborne был удалён из-за запроса DMCA от…
Почему не получается пополнить Steam напрямую и как это обой…
Сегодня большинство российских игроков столкнулись с трудностью пополнения Steam-баланса внутри клиент…
Ubisoft продаст часть своих активов компании Tencent…
Семья Гийемо (основатели игровой студии) и компания Tencent рассматривают возможность создания нового пре…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor