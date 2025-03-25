Minecraft скоро получит более привлекательную графику

Хорошие новости для преданных фанатов кубизма — популярная игра Minecraft вскоре кардинально изменится. На мероприятии Minecraft Live, прошедшем в эти выходные, Mojang, компания-разработчик проекта, представила грядущее обновление, которое серьёзно преобразит визуальную сторону игры. Vibrant Visuals — это графическое обновление, которого игроки ждали очень долго. В него входят динамическое освещение, улучшенные тени, реалистичные отражения воды, объёмный туман, доработанная подводная графика и многое другое. Обновление выйдет для Minecraft: Bedrock Edition и будет опцией, которую можно включать и отключать в любой момент.

Mojang опубликовала видео с демонстрацией Vibrant Visuals, и разница между текущей графикой и обновлённой версией выглядит скромно, но впечатляюще. Лучи солнца пробиваются сквозь деревья и оконные стёкла, тени изменяют форму в зависимости от положения солнца и других источников света, а в пещерах благодаря светящимся объектам создаётся мрачная, пугающая атмосфера. Кроме того, у пауков, Эндерменов и других опасных существ теперь будут зловеще светящиеся глаза. По словам Mojang, Vibrant Visuals пока находится на стадии тестирования для Bedrock Edition, но вскоре обновление будет доступно и для устройств с Java Edition. Проблема только в том, что такие визуальные изменения, естественно, требуют более производительного железа, что понравится далеко не всем. На слабых системах игра явно будет лагать.