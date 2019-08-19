Minecraft получит RTX-трассировку лучей

На прошлой неделе Mojang объявил, что отменяет пакет Super Duper Graphics Pack для Minecraft. И одним из главных улучшений нового движка Minecraft, «Bedrock», будет трассировка лучей в реальном времени, над которой работает партнерство NVIDIA.

Компания Nvidia сотрудничает с группой разработчиков, чтобы внедрить трассировку лучей в играх, и также команда работает над Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Quake II, Wolfenstein Youngblood, а теперь и Minecraft.

Трассировка лучей будет поддерживаться на устройствах «Windows 10, поддерживающих DirectX R». Таким образом, он будет работать лучше всего на графическом процессоре RTX благодаря ускоренным ядрам RT, присутствующим в графическом ядре Turing. Однако можно включить его с помощью других графических процессоров с поддержкой DXR, которые в настоящее время включают большинство графических процессоров серий GTX 10 и GTX 16.