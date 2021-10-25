Миниатюрная беспроводная камера HDMask

Крошечная камера видеонаблюдения HDMask при подключении к розетке выглядит как стандартный блок зарядного устройства для телефона. Камера обеспечивает видеопоток высокой четкости, который вы сможете просматривать удаленно или сохранять на SD-карту.

FullHD камера видеонаблюдения спрятана внутри зарядного устройства для телефона. Устройство настолько распространено в наши дни, что HDMask не привлекает к себе внимания благодаря своему дизайну. Вы также сможете заряжать свой телефон и другие устройства во время записи.

Вы можете записывать в непрерывном цикле или используя функцию обнаружение движения, когда кто-то находится в помещении. Благодаря высокому качеству HD 1080P вы ничего не пропустите и сможете удаленно просматривать прямые трансляции в любое время, даже ночью.