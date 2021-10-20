Минимальные характеристики, необходимые для запуска GTA Trilogy

Rockstar анонсировала GTA: The Trilogy. Это ремастеринг первых трех игр Grand Theft Auto. И теперь, согласно сообщению на форумах GTA, официально заявлены минимальные и рекомендуемые характеристики, которые вам понадобятся для запуска игры на ПК.

Начиная с минимальных характеристик, вам, понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300, графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 760 2 ГБ или AMD Radeon R9 280 3 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, 45 ГБ встроенной памяти и Windows 10. Что касается рекомендуемых характеристик, это будет процессор Intel Core i7-6600K или AMD Ryzen 5 2600, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970 4 ГБ или AMD Radeon RX 570 4 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти с теми же 45 ГБ встроенной памяти с установленной Windows 10. Возможно вам покажется что это очень высокие системные требования для игр, которым больше десяти лет, но это может означать, что игра действительно является ремастером. Согласно заявлению Rockstar, «Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition будет включать в себя всесторонние обновления, включая графические улучшения и усовершенствования современного игрового процесса для всех трех игр, сохраняя при этом классический внешний вид оригиналов.