Мир Марио для Android и iOS выпустили на день раньше.

Новейшая игра Nintendo для мобильных платформ должна была выйти 10 июля, но вышла 9 июля и теперь доступна для Android и iOS.

Новая игра Dr. Mario World - это игра-головоломка «три в ряд», в которой вы можете играть за Марио и других популярных персонажей Nintendo. Цель игры - сопоставить капсулы с вирусами и заставить их исчезнуть. Каждый персонаж играет роль врача, который может использовать капсулы для устранения вирусов.

Ограничений по времени в уровнях нет, но вы получаете ограниченное количество капсул для очистки вирусов, а режим «против», позволит вам соревноваться с друзьями. В Индии игра пока не выпущена. Но это не помешает вам играть в игру, если у вас есть международная учетная запись Play Store или учетная запись App Store.