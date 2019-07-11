Мир Марио для Android и iOS выпустили на день раньше.

2019-07-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Dr. Mario World; [81]
Новейшая игра Nintendo для мобильных платформ должна была выйти 10 июля, но вышла 9 июля и теперь доступна для Android и iOS.

Новая игра Dr. Mario World - это игра-головоломка «три в ряд», в которой вы можете играть за Марио и других популярных персонажей Nintendo.

Цель игры - сопоставить капсулы с вирусами и заставить их исчезнуть. Каждый персонаж играет роль врача, который может использовать капсулы для устранения вирусов.

Ограничений по времени в уровнях нет, но вы получаете ограниченное количество капсул для очистки вирусов, а режим «против», позволит вам соревноваться с друзьями.

В Индии игра пока не выпущена. Но это не помешает вам играть в игру, если у вас есть международная учетная запись Play Store или учетная запись App Store.

Комментарии и отзывы Dr. Mario World
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