Мир Shadowrun возвращается в книгах

Много ли мы знаем проектов, где магия плотно переплетается с технологией, фэнтези с научной фантастикой, а орки разгуливают с огнестрелом? Думаю, не ошибусь, если первыми на ум приходят игры Arcanum и Shadowrun, причем во второй эту адскую смесь еще залили приличным слоем киберпанка. Вот как раз о ней и пойдет речь. Shadowrun возвращается, причем не в качестве очередной компьютерной игры, а в виде книжной новеллизации.

На платформе Crowdrepublic стартовала компания по сбору средств для перевода на русский язык первых трёх книг серии «Секреты силы», принадлежащих перу Роберта Н. Чаретта. Читателей ждет мир, где марсоход поет себе песенку на день рождения, нейросети пишут книги и стихи, дроны выгуливают собак, а на улицах громадных мегаполисов аугментированные солдаты сражаются с драконами и эльфийскими магами.

Каждая книга — это самостоятельное произведение, но с общим главным героем Сэмом Вернером, человеком, отказавшимся от успешной карьеры в мегакорпорации ради призрачного шанса найти пропавшую сестру. Это история превращения его в «бегущего в тени» - того, кто всегда выполнит самую грязную работу, будь то взлом данных, кража секретного чипа или поиски пропавшего в самом подозрительном районе мегаполиса.