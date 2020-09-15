Mobile Legends: Bang Bang - представлен трейлер "За пределами легенд"

Компания Moonton представила новый трейлер "За пределами легенд", посвященный проекту оптимизации NEXT, в котором мы увидим обновление классических героев и многое другое.

Изменения коснулись как внешних, так и внутренних аспектов. Герои получили новые навыки, истории и внешность. В трейлере мы видим, как Эйдора освобождается от своих предрассудков, Зилонг достигает собственного превосходства, а Мия, наконец, решает сражаться за свой народ. Компания Moonton стремиться создать наилучшую игровую атмосферу как в игре, так и за ее пределами.

22 сентября запуститься проект - NEXT. Авторы MLBB представили новый логотип. В качестве основного элемента используется классическая карта MOBA. Разработчики уделяют особое внимание качеству игры, для бесперебойного функционирования используются свыше 1200 серверов.

Mobile Legends: Bang Bang это MOBA-игра, с обширной базой пользователей. Каждый месяц в нее играют около 75 миллионов пользователей, более 500 миллионов скачиваний, на данный момент она находится в топе самых прибыльных игр в 80 странах.

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