Мобильная игра Castlevania: Symphony of the Night на Android и iOS

2020-03-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Castlevania: Symphony of the Night; [84]
Команда разработчиков Konami выпустила мобильную версию игры Castlevania: Symphony of the Night на Android и iOS.

Castlevania: Symphony of the Night — экшен игра, где игрокам предстоит сыграть за Алукарда. Он вернулся в замок Дракулы, чтобы уничтожить сооружние и его нового владельца.

Игрокам предстоит изучать большой замок, часть локаций которого изначально недоступны. Побеждая боссов, персонаж будет получать новые способности, которые и откроют ему доступ в ранее закрытые комнаты.

За убийство монстров Алукард получает очки опыта, которые повышают его силу, выносливость и здоровье.

Разработчики адаптировали управление игры под сенсорные экраны и добавили поддержку контроллеров.

Комментарии и отзывы Castlevania: Symphony of the Night
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