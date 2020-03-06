Мобильная игра Castlevania: Symphony of the Night на Android и iOS

Команда разработчиков Konami выпустила мобильную версию игры Castlevania: Symphony of the Night на Android и iOS.

Castlevania: Symphony of the Night — экшен игра, где игрокам предстоит сыграть за Алукарда. Он вернулся в замок Дракулы, чтобы уничтожить сооружние и его нового владельца.

Игрокам предстоит изучать большой замок, часть локаций которого изначально недоступны. Побеждая боссов, персонаж будет получать новые способности, которые и откроют ему доступ в ранее закрытые комнаты.

За убийство монстров Алукард получает очки опыта, которые повышают его силу, выносливость и здоровье.

Разработчики адаптировали управление игры под сенсорные экраны и добавили поддержку контроллеров.