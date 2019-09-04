Мобильная игра LEGO Star Wars Battles

Lucasfilm анонсировал LEGO Star Wars Battles, новую мобильную игру, которая сочетает в себе конкурентные бои, коллекционирование персонажей и строительство башен с классическим шармом и юмором LEGO. В предстоящей игре игроки будут вести армию персонажей LEGO Star Wars в многопользовательских PvP-сражениях в реальном времени на арене.

Игроки смогут управлять Люком Скайуокером, Рей, Бобой Феттом, Оби-Ваном Кеноби и Дартом Вейдером, а также транспортом из киновселенной. LEGO Star Wars Battles будет доступна в 2020 год.