Мобильная игра NieR: Re [in] carnation выходит в следующем месяце

Square Enix и Applibot объявили о выпуске NieR: Re [in] carnation на мобильных устройствах на Западе. Стоит отметить, что игра уже стартовала в Японии 18 февраля.

NieR: Re [in] carnation - это бесплатная ролевая игра. Предварительная регистрация открыта и известно, что зарегистрировалось более 400 тысяч пользователей. Игра NieR: Re [in] carnation выйдет на западном рынке 28 июля 2021 года на iOS и Android.