Мобильная версия Call of Duty: Mobile

В конце прошлого года Tencent и Activision начали тестирование мобильной версии Call of Duty для Android, а вчера на GDC объявили, что игра скоро начнет бета-тестирование, которое будет доступно в регионах, включая Европу, а также в Северной и Южной Америке.

Call of Duty: Mobile поддерживает внешний вид и производительность игры как минимум на Xbox 360 и оборудование эпохи PS3, а также обещает знакомые карты из предыдущих записей, таких как Black Ops и Modern Warfare. Мобильная версия - это бесплатная игра, ориентированная на соревнования в многопользовательском режиме в таких режимах, как Search-and-Destroy, Team Deathmatch. Точно не известно, когда начнется бета-тестирование на iOS и Android, но заинтересованные игроки могут зарегистрироваться для получения доступа на официальном сайте и ознакомиться с кратким трейлером.