Мод Halo: Reach предлагает множество карт и игровые режимы

"Режим кузницы" наследие Halo, и, хотя в конечном итоге он появится в "The Master Chief Collection" на ПК, инструменты для создания еще не были реализованы. Пользователь может импортировать пользовательские карты и режимы, которые были сделаны ранее. Пакет может быть установлен как в версии Steam, так и в версии Windows Store Halo: Reach.

Коллекция содержит более 500 карт и 300 пользовательских режимов игры, настроив собственную игру в Halo Reach, можно получить доступ к ним. Изначально было слишком много карт и режимов, сообщество Halo Customs очистило пакет, протестировав все карты и режимы на их работоспособность.