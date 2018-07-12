Monster Hunter: World будет выпущен 9 августа в Steam

Ожидания выпуска Monster Hunter: World на ПК почти закончилось! Первоначально выпуск был запланирован осенью 2018 года, однако Capcom подтвердили информацию, что игра будет выпущена 9 августа 2018 года на игровой площадке Steam.Она была выпущена в начале этого года для консолей, с тех пор она стала одной из самых популярных игр Capcom в истории компании с продажей более чем 8 миллионами копий по всему миру.