Morrowind Rebirth mod получила обновление к 18-летию

The Elder Scrolls 3: Morrowind теперь официально взрослый, по крайней мере в США. Ролевая игра Bethesda сегодня исполняется 18 лет, и чтобы отпраздновать, разработчики выпустили большое обновление с названием 5.1.

Это обновление немного меньше, чем предыдущие обновления, но, как всегда, есть много интересных вещей. Также обновление включает в себя множество исправленных ошибок и некоторые изменения в ранее добавленных функции.

Добавлен интерьер в Дом Меральвена Хлерана и Пелагиада, в поместье Горак в Кальдере добавлено гораздо больше помех. Также для самого главного замка был добавлен подъемный мост, а к главному входу были добавлены некоторые декоративные элементы. Есть также несколько новых областей, добавленных к старому контенту.