Mortal Shell выйдет в третьем квартале 2020 года

Разработчики игры Mortal Shell выпустили первый трейлер.

В игре Mortal Shell игроки отправятся в мир темного фэнтези с замками, рыцарями и магией.

Игровой процесс схож с игрой Dark Souls. Особенностью игры Mortal Shell является в том, что играть предстоит за некого духа, который может вселяться в тела поверженных врагов. В зависимости от оболочки меняется оружие и стиль игры.

Выйдет Mortal Shell в третьем квартале 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. За разработку игры отвечает: Эндрю Макленнан-Мюррей, Антон Гонсалес и Виталий Булгаров.