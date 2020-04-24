Мото-симулятор MotoGP 20 официально стартовал

Мото-симулятор MotoGP 20 возвращается. И как, аж на два месяца раньше запланированной даты выхода. Игра может похвастаться рядом новых функций. Игра доступна на PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia и Nintendo Switch.

Новый режим "Карьера", широкие возможности настройки мотобайка. Режимы тест-заездов, пробные заезды, квалификации.

Разработчики сотрудничали с гоночными командами и профессиональными гонщиками. Вместе они смогли воссоздать увлекательную атмосферу на трассе. Станьте чемпионом на лучших трассах мира.