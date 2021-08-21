NCsoft представила новую MMORPG - Lineage W

NCsoft официально представила свою новую MMORPG - Lineage W. Предварительная регистрация уже доступна.

Действие игры происходит в темном фэнтезийном мире. Lineage W предлагает изометрическое видение и боевую систему, которая обещает улучшить концепции, уже существующие в других играх серии. Чтобы игроки из разных стран понимали друг друга, в игре реализована функция перевода искусственного интеллекта. Выберите путь владыки, рыцаря, феи или волшебника и исследуйте мир в жанре темного фэнтези, воссозданный с необыкновенным вниманием к деталям. Исследуйте Аден через 150 лет после событий оригинальной игры Lineage. Игроки из различных регионов подключаются к одному серверу и могут взаимодействовать друг с другом.

Запуск Lineage W ожидается в этом году на платформах ПК, Android и iOS, PlayStation 5 и Nintendo Switch.