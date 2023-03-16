NVIDIA DLSS 3 внедряют в игры семимильными шагами

Когда компания NVIDIA впервые официально представила миру свои новейшие видеокарты, пользователи довольно негативно высказывались относительно цены и прочих особенностей свежих моделей, но оказалось, что основное преимущество новинок не в этом. Чистая производительность у новых видеокарт действительно внушительная, но на самом деле вся суть нового поколения видеокарт в поддержке технологии NVIDIA DLSS 3, которая позволяет апскейлить изображение до нужного разрешения без потери качества. Данная технология поддерживается только на новых видеокартах и хотя многие были уверены, что на интеграцию технологии понадобится очень много времени, на самом деле NVIDIA DLSS 3 уже сейчас крайне активно встраивают в свежие и не только видеоигры.

Инсайдеры сегодня заявили, что технология NVIDIA DLSS 3 на текущий момент поставляется буквально со всеми свежими видеоиграми — разработчики понимают, что это возможность получить более высокую частоту кадров без необходимости вкладываться в оптимизацию. Соответственно, на текущий момент NVIDIA DLSS 3 является чуть ли не основным требованием при создании видеоигры нового поколения, хотя ещё месяца два назад эксперты заявляли, что NVIDIA DLSS 3 будет поддерживаться всего десятком игр и не более того. Будем надеяться, что технология вскоре станет настоящим стандартом качества и тогда новые видеокарты будут покупать ещё более активно. Вопрос только в цене такого апгрейда для релизов не ААА-уровня.