NVIDIA GeForce NOW добавляет поддержку функции NVIDIA Highlights для Dota 2

Игровой сервис GeForce NOW получил 9 новых функций к своей библиотеке. Одной из такой является NVIDIA Highlights. Компания NVIDIA объявила о том, что Dota 2 будет поддерживать данную функцию. Благодаря которой игроки смогут сохранить эпичные бои, моменты в популярной игре. Помимо Dota 2, данную функцию поддерживает более десятка других популярных игр, среди которых Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2, League of Legends, Metro: Exodus и другие.

Также были объявлены новые игры, которые добавлены в библиотеку NVIDIA GeForce NOW: