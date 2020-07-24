NVIDIA GeForce NOW добавляет поддержку функции NVIDIA Highlights для Dota 2

Игровой сервис GeForce NOW получил 9 новых функций к своей библиотеке. Одной из такой является NVIDIA Highlights. Компания NVIDIA объявила о том, что Dota 2 будет поддерживать данную функцию. Благодаря которой игроки смогут сохранить эпичные бои, моменты в популярной игре. Помимо Dota 2, данную функцию поддерживает более десятка других популярных игр, среди которых Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2, League of Legends, Metro: Exodus и другие.

Также были объявлены новые игры, которые добавлены в библиотеку NVIDIA GeForce NOW:

  • Rock of Ages 3: Make & Break
  • Rogue Company
  • Tacoma
  • FTL: Faster Than Light
  • Steep
  • SUPERHOT: MIND CONTROL DELET
  • Subnautica: Below Zero
  • Supreme Commander 2
  • The Wind Road
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