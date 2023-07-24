NVIDIA RTX IO ускоряет загрузку игры в два раза

Информационное издание Digital Foundry вчера представило предварительный обзор технологии декомпрессии под названием RTX IO от NVIDIA в игре Portal: Prelude RTX и обнаружили, что эта технология серьёзно улучшает время загрузки игр с использованием современных SSD-накопителей. Издание, занимающееся обзорами игр, обнаружило, что новая технология от компании NVIDIA позволяет сократить время загрузки в два раза, значительно уменьшив ожидание загрузки уровней игры и текстур высокого разрешения. RTX IO представляет собой новый метод передачи информации игры на вашу графическую карту, который уменьшает время загрузки игр и снижает нагрузку на процессор.

Вместо передачи данных на процессор для декомпрессии, декомпрессия на видеокарте с помощью RTX IO осуществляется непосредственно с хранилища на графический процессор, где данные извлекаются уже графическими ядрами с гораздо большей скоростью. В результате, например, когда RTX IO была отключена, время загрузки игры составило 2,36 секунды. Но после включения RTX IO время загрузки сократилось до всего 1,16 секунды, включая загрузку тестовой комнаты и текстур высокого разрешения. На текущий момент, правда, игр, которые поддерживают данную технологию, не так уж много, так что пользователи не могут оценить всю прелесть данной технологии, но в будущем релизов с поддержкой RTX IO будет гораздо больше. И тогда можно будет говорить о реальном преимуществе видеокарт от NVIDIA по сравнению с AMD.