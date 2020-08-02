NVIDIA и Ubisoft раздают Rainbow Six Siege Gold Edition

Компании NVIDIA и Ubisoft проводят совестную акцию, наградой которой является игра Rainbow Six Siege Gold Edition. Покупатели которые приобретут видеокарту NVIDIA из серии RTX 2000, ноутбук или игровой ПК получат код с активацией, а также ранний доступ к новым персонажам и привилегию Year 5 BattlePass. Привилегии Year 5 BattlePass будут разблокированы с помощью кода и эксклюзивного игрового контента. Код распространяет только на одного пользователя. В акции участвуют видеокарты RTX 2080 TI, 2080 Super, RTX 2080, RTX 2070 Super, RTX 2070 вместе с RTX 2060 и 2060 Super. Акция действует ограниченное время, поэтому советуем вам поспешить.