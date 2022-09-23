NVIDIA открыла доступ к инструменту GET3D

Сегодня компания NVIDIA официально представила миру свой инструмент под названием GET3D, который выступает методом формирования различных объектов на основе искусственного интеллекта. Работает механизм крайне просто — если пользователю необходимы различные объекты для формирования виртуального мира для видеоигры или пространства виртуальной реальности, то он может воспользоваться библиотекой GET3D — достаточно ввести в поиск, например «лошадь», чтобы искусственный интеллект нашёл в библиотеке все модели лошадей, после чего предоставил пользователю варианты на выбор. А пользователь может загрузить себе эти модели, чтобы потом использовать при создании виртуального мира или для его наполнения. Звучит крайне интересно — это ускорит процесс разработки.

Правда, стоит сказать, что хотя библиотека GET3D достаточно богатая, на самом деле бороться с однотипными виртуальными мирами будет достаточно проблематично. Нужно понимать, что этим инструментом будет пользоваться огромное количество разработчиков по всему миру, так что одни и те же лошади или бочки будут появляться в сотнях если не тысячах виртуальных миров. Возможно, разработчики получат возможность эти объекты кастомизировать, но, безусловно, заниматься этим будут далеко не все. И в конечном итоге это приведёт к тому, что видеоигры от небольших студий не будут пользоваться таким уж спросом из-за однотипности наполнения. Но сам по себе инструмент отменный, это факт.
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