NVIDIA продемонстрировала видеоигру Minecraft с трассировкой лучей

Видеоигра Minecraft с поддержкой трассировки лучей RTX скоро появится. NVIDIA совместно с разработчиками игры обновили локации Minecraft.

Любителям создавать собственные карты NVIDIA создала наборы инструментов и обучения, которые помогут пользователю. Пакет инструментов включают в себя функции Java, текстуры PBR и многое другое. NVIDIA с Microsoft работают над полным внедрением трассировки лучей для MInecraft, включая отражения, тени, освещение и другие эффекты.

Дата выпуска версии игры с трассировкой лучей пока не сообщается.