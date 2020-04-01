NVIDIA продемонстрировала видеоигру Minecraft с трассировкой лучей

2020-04-01, Автор - Ramil; Продукт - NVIDIA RTX; [89]
Видеоигра Minecraft с поддержкой трассировки лучей RTX скоро появится. NVIDIA совместно с разработчиками игры обновили локации Minecraft.

Любителям создавать собственные карты NVIDIA создала наборы инструментов и обучения, которые помогут пользователю. Пакет инструментов включают в себя функции Java, текстуры PBR и многое другое. NVIDIA с Microsoft работают над полным внедрением трассировки лучей для MInecraft, включая отражения, тени, освещение и другие эффекты.

Дата выпуска версии игры с трассировкой лучей пока не сообщается.

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