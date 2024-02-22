NVIDIA существенно обновила своё фирменное приложение для ПК

Геймеры достаточно долгое время просили о современной панели управления для видеокарт серии GeForce, и похоже, что NVIDIA прислушалась к просьбам геймеров, представив совершенно новое приложение, в котором реализована не только панель управления, но и несколько других функций. В компании объяснили, что теперь функция GeForce Experience, графические настройки и многие другие функции представлены в одном едином приложении, которое выглядит куда более современно. Стоит напомнить, что панель управления NVIDIA существует уже десятилетия, но дизайн приложения всё ещё напоминает о временах операционной системы Windows XP.

Впрочем, хотя дизайн приложения существенно устарел, панель управления всё ещё отлично работает, а в таких случаях лучше не трогать то, что просто и хорошо работает. Однако устаревший макет панели управления может создавать ощущение перегруженности, да и если компания решит добавить новые функции, то пользоваться ими будет не совсем удобно, потому что добраться до нововведений выйдет далеко не с первого раза. Также в новом приложении появились функции Broadcast, Omniverse, Canvas, ICAT, Frame-View и не только — в ближайшем будущем обещают куда больше интересных нововведений. И это вполне правильный подход, потому что иметь отдельное приложение для каждой из этих функций — не лучший вариант. Да и в целом приятно, что компания NVIDIA занимается этим направлением, потому что приложение ей явно никаких денег не приносит.
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