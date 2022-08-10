NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready

Последний драйвер NVIDIA GeForce Game Ready уже готовится к полноценному релизу. С ним у нас есть ожидаемые улучшения, которые будут доступны для пользователей RTX, которые будут играть в Marvel's Spider-Man Remastered. Он также содержит несколько улучшений для Madden NFL и бета-версии Super People, которая начнется 17 августа. Обновление драйвера также обеспечивает поддержку 18 новых игровых дисплеев, совместимых с G-SYNC, и 13 новых оптимальных игровых настроек для популярных игр. Итак, начнем с большого. В Marvel’s Spider-Man Remastered будет несколько оптимизаций благодаря мощности RTX ON. Игра позволит вам пережить историю Питера Паркера, дополненную NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA и улучшенными эффектами трассировки лучей, которые лучше всего работают на GeForce RTX. В дополнение ко всему вышеперечисленному, Marvel’s Spider-Man Remastered для ПК также может похвастаться многочисленными графическими и экспериментальными улучшениями, позволяющими в полной мере использовать возможности ПК.

В последнем драйвере NVIDIA GeForce Game Ready также реализована поддержка Madden NFL 23. Кроме того, новый драйвер также окажет поддержку грядущей игре Battle Royale Super People. Эта игра, в частности, войдет в свой последний бета-период 17 августа и, благодаря драйверу, также будет поддерживать NVIDIA DLSS и даже NVIDIA Reflex. Это еще не все, драйвер также обеспечит поддержку настроек оптимизации одним щелчком мыши GeForce Experience для 13 различных игр. И, наконец, в последнюю версию драйвера Game Ready добавлена ​​поддержка еще 18 дисплеев, совместимых с G-SYNC. Это позволит дисплеям обеспечивать базовую работу с переменной частотой обновления (VRR), которая сделает вашу игру более плавной и приятной.