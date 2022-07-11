На Фогейме стартовал новый тактический онлайн-экшн RAM Pressure Under Fire

Платформа Фогейм представила пользователям RAM Pressure Under Fire — тактическую многопользовательскую игру с пошаговой системой боя и множеством режимов, включая мультиплеер с кланами. Игроки окажутся в суровой Sci-Fi вселенной, где им предстоит руководить отрядами наёмников, вербовать их, искать места падения инопланетных артефактов, доставлять заказчикам найденное, раскрывать правительственные заговоры и сражаться с конкурентами.

Главная особенность RAM Pressure Under Fire — безграничное количество тактических ситуаций, с которыми предстоит столкнуться игроку. Планируя бой, отряду придется учитывать множество факторов: механику укрытия и фланговых атак, разрушаемое окружение, смену погодных условий и времени суток, а также навыки бойцов в отряде.

Наёмники в игре делятся на 3 группы (базовые, профессиональные и элитные) и более чем 10 классов. Они могут получать больше 100 разных навыков, обучаться спецнаправлениям, модифицировать оружие и броню, поэтому в игре практически нереально встретить двух одинаковых бойцов. А главное условие победы в RAM Pressure Under Fire — это умение учитывать все условия на игровом поле, тщательно продумывать стратегию и чётко планировать свои действия.

В RAM Pressure Under Fire каждый найдёт себе игровой режим по вкусу. В PVP-режиме можно опробовать рейтинговый бой 1х1, межклановое сражение 2х2 и схватку с участием пришельцев. Не хочется коммуницировать с другими игроками? Без проблем: в PVE-разделе доступны сюжетный режим, а также режимы выживания и защиты объекта. Одним словом, играть интересно будет и одиночкам, и любителям командных матчей, а вишенкой на этом восхитительном игровом торте станет отличная графика. Проект RAM Pressure Under Fire уже стартовал на платформе Фогейм. Играть можно бесплатно, а регулярная поддержка и обслуживание проекта позволят насладиться им в полной мере.