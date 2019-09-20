На ИгроМир 2019 приедет знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима

19 сентября стало известно, что в Москву приедет знаменитый величайший Хидео Кодзима, принимавший участие в создании таких культовых игр, как Snatcher, Policenauts, Irodori no Lovesong и Metal Gear, которая положила начало жанру stealth-action. Он является своеобразной иконой современной гик-культуры и героем многих мемов. В рамках своего визита, он посетит выставку «ИгроМир 2019», где выступит на главной сцене, поделится свежими подробностями о разработке Death Stranding.Также на ИгроМире пройдет закрытое мероприятие для СМИ и фанатов, где можно будет лично сфотографироваться с Хидео Кодзимой. Кстати получить билеты на закрытый показ или фотосессию смогут победители конкурсов в официальных группах PlayStation Россия, ИгроМир и Comic Con Russia ВКонтакте, а также покупатели на стенде Kojima Productions, на котором можно будет приобрести официальную сувенирную продукцию Death Stranding.