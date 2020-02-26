На ПК выйдет Black Mesa ремейк первой Half-Life

14 лет разработчики из Crowbar Collective потратили на ремейк первой Half-Life, который получил название Black Mesa.

С 2015 года проект находится в раннем доступе Steam, и наконец то теперь стала известна дата релиза финальной версии.

Black Mesa выйдет уже 5 марта 2020 года, по словам владельца студии Адама Энгельса "это самая лучшая, отточенная и веселая версия игры".

Релизная Black Mesa получит улучшенный искусственный интеллект противников. Солдаты научатся вести огонь на подавление, обходить игрока с фланга, забрасывать его гранатами и так далее. К тому же команда доработает дизайн и внешний вид локаций.

Также спустя пару месяцев после релиза разработчики выпустят обновление 1.5 с названием Black Mesa: Definitive Edition.