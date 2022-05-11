Началась распродажа PlayStation Store Extended Play

Игрокам PlayStation очень сильно повезло, так как Sony официально объявила о начале своей новой распродажи Extended Play в официальном магазине PlayStation Store. В течение ограниченного времени вы можете сэкономить на большом количестве игр, включая Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition (PS4 и PS5, скидка 60%), Deathloop Deluxe Edition (PS5, скидка 50%), NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (PS4 и PS5), скидка 71 %, и это лишь некоторые из популярных игр. Чтобы просмотреть полный список всех игр со скидкой на распродаже PlayStation, перейдите в официальный блог PS или в PS Store. Не упустите шанс урвать игру по бешенной скидке!

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