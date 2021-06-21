Nacon представила первый игровой процесс гоночного симулятора RiMS Racing

Компания Nacon представила гоночный симулятор RiMS Racing. Разработчики показали первый игровой процесс, который дает нам понять, как выглядит игра.

RiMS Racing - это первый симулятор мотоспорта, сочетающий в себе реалистичную езду, технологии и механику! Управляйте самыми мощными мотоциклами в мире и улучшайте их результаты, заменяя детали и анализируя данные в режиме реального времени. режим карьеры позволит вам управлять собственной командой.

В RiMS Racing вы можете прокатиться на 8 мощнейших в мире мотоциклах из Европы и Японии: Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1. В игре реализована возможность улучшения мотоцикла и многое другое.

Игра выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Запланированная дата выхода: 19 августа 2021 года.

Комментарии и отзывы RiMS Racing
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