Natus Vincere стала чемпионом турнира IEM Katowice 2020

Турнир по киберспортивной дисциплине CS:GO IEM Katowice прошел с 24 февраля по 1 марта в Польше. Призовой фонд в 500 тысяч долларов разыграли между собой 16 команд.
Natus Vincere победили в финале коллектив G2 Esports со счетом 3:0. Первая карта Nuke закончилась со счетом 16:4. Dust2 со счетом 16:13. Третья карта Mirage закончилась со счетом 16:2. Команда Natus Vincere заработала 250 тысяч долларов.
- Распределение призового фонда:
- Natus Vincere - 250 тысяч долларов
- G2 Esports - 100 тысяч долларов
- Astralis и Fnatic по 40 тысяч долларов
- Team Liquid и 100 Thieves по 15 тысяч долларов
- FaZe Clan и mousesports по 7 тысяч долларов
- Ninjas in Pyjamas, Evil Geniuses, MAD Lions и Team Vitality по 4 тысячи долларов
- TyLoo, Virtus.pro, Cloud9 и Renegades по 2,5 тысячи долларов