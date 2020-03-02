Natus Vincere стала чемпионом турнира IEM Katowice 2020

Турнир по киберспортивной дисциплине CS:GO IEM Katowice прошел с 24 февраля по 1 марта в Польше. Призовой фонд в 500 тысяч долларов разыграли между собой 16 команд.

Natus Vincere победили в финале коллектив G2 Esports со счетом 3:0. Первая карта Nuke закончилась со счетом 16:4. Dust2 со счетом 16:13. Третья карта Mirage закончилась со счетом 16:2. Команда Natus Vincere заработала 250 тысяч долларов.