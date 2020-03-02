Natus Vincere стала чемпионом турнира IEM Katowice 2020

2020-03-02, Автор - Ramil; Продукт - CS:GO; [80]
Турнир по киберспортивной дисциплине CS:GO IEM Katowice прошел с 24 февраля по 1 марта в Польше. Призовой фонд в 500 тысяч долларов разыграли между собой 16 команд.

Natus Vincere победили в финале коллектив G2 Esports со счетом 3:0. Первая карта Nuke закончилась со счетом 16:4. Dust2 со счетом 16:13. Третья карта Mirage закончилась со счетом 16:2. Команда Natus Vincere заработала 250 тысяч долларов.

    Распределение призового фонда:
  • Natus Vincere - 250 тысяч долларов
  • G2 Esports - 100 тысяч долларов
  • Astralis и Fnatic по 40 тысяч долларов
  • Team Liquid и 100 Thieves по 15 тысяч долларов
  • FaZe Clan и mousesports по 7 тысяч долларов
  • Ninjas in Pyjamas, Evil Geniuses, MAD Lions и Team Vitality по 4 тысячи долларов
  • TyLoo, Virtus.pro, Cloud9 и Renegades по 2,5 тысячи долларов

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