Научно-фантастическая средневековая ролевая игра The Last Oricru выйдет этой осенью

Студия GoldKnights и издатель Prime Matter анонсировали новую игру под названием The Last Oricru.

The Last Oricru - это сюжетная экшн-РПГ, в которой вы окажетесь втянуты в противостояние двух рас на частично терраформированной планете, отделенной от космоса защитным барьером. Ваши решения привнесут в сюжет интересные повороты — вы можете напрямую повлиять на ход противостояния и его итоги. Вас ждут сотни жарких схваток в жестоком мире, где средневековье граничит с научной фантастикой, а у каждого решения есть последствия. Повышайте уровень героя, улучшайте навыки, сражайтесь с боссами — перед вами безграничные возможности.

Дата выхода игры запланирована на 13 октября 2020 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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