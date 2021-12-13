Научно-фантастическая стратегия Homeworld 3

Разработчик Blackbird Interactive и издатель Gearbox выпустили новый трейлер геймплея к предстоящей и долгожданной научно-фантастической стратегии в реальном времени Homeworld 3. Команда разработчиков также объявила, что игра будет официально выпущена в четвертом квартале 2022 года.

Стратегическая свобода принадлежит вам. Громадные космические останки, называемые мегалитами, переносят трехмерный ландшафт в классическое боевое пространство Homeworld. Используйте рушащиеся остатки древней цивилизации, чтобы загнать врагов в блестящую засаду или спрятать свой флот от могущественных врагов. Крепости изобилуют грозными турелями и приглашают ваш ударный корабль в опасные траншеи, проложенные глубоко в тылу врага. Но не все под вашим контролем. Опасные космические явления, такие как ураганы и поля астероидов, станут испытанием даже для опытных игроков.