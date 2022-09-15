Не покупайте The Sims 4 - игра скоро станет бесплатной

Несмотря на достаточно странное развитие рынка современных видеоигр, можно наблюдать всеобщую тенденцию к переходу издателей на модель условно-бесплатных проектов. Дело в том, что геймеры обычно с большей охотой покупают различные скины и бонусы в бесплатных видеоиграх, чем покупают платные проекты. Соответственно, крупные издатели пришли к выводу, что можно просто взять и отказаться от платных релизов вовсе — вместо этого разработчики будут делать упор на донат. И в EA, которая является чуть ли не самым ярким издателем со встроенными покупками в видеоиграх, решила первой пойти по этому пути. Дело в том, что издатель принял решение сделать свою популярную игру The Sims 4 бесплатной — это при учете того, что сейчас в некоторых регионах мира она продается за 60 долларов.

Правда, ни в коем случае не стоит думать, что разработчики думают о геймерах и просто так готовы отдавать свою игру, которая на самом деле даже сейчас отлично продается. Дело скорее в том, что издатель готовится в следующем году выпустить пятую номерную часть, а значит, нужно подготовить почву. Например, раздать игру всем желающим, потом добавить туда немного доната, после чего спокойно выпустить пятую платную часть. Те, геймеры, которые обожают франшизу, точно купят The Sims 5, а те, кто предпочитает бесплатную версию, будет периодически донатить и тем самым тоже приносить прибыль издателю. Получается универсальная система, которая существенно упрощает жизнь всем и приносит больше денег.
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