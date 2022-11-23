Need for Speed Unbound на релизе получит не весь контент

Некоторое время назад разработчики Need for Speed Unbound официально показали геймплей своего проекта, раскрыв некоторые потенциально интересные данные о гоночном симуляторе нового поколения. А сегодня разработчики выпустили карту с временем запуска видеоигры в разных регионах мира и рассказали ещё больше интересных деталей о том, как будет выглядеть гонка на релизе и какие особенности стоит ждать в обозримом будущем. Например, в игре будет режим совместного онлайна с 16 игроками на сервере — можно будет гонять вместе, проходить гонки, состязаться и не только. В данном режиме не будет возможности поставить игру на паузу, плюс пока что разработчики не планируют вводить на релизе полицейских в данном режиме, так как, видимо, это сложно.

Также будет возможность проходить совместные гонки в команде из четырёх человек, за каждую гонку будет начисляться опыт, который повышает позицию игрока в общей турнирной таблице. Соответственно, игрока будут мотивировать после прохождения одиночной игры больше времени тратить на прохождение мультиплеерных гонок, копить опыт и косметические предметы — это выглядит более чем привлекательно, особенно если вы хотите действительно много времени тратить на прокачку в онлайне. К сожалению, некоторых функций на момент релиза в игре не будет, так что Need for Speed Unbound хотя и выходит якобы в завершённом варианте, на деле разработчики потом будут выпускать патчи и править многие моменты, чтобы довести игру до ума.
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