Некстген версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет до конца года

Собственная команда студии примерно в то же время взяла на себя разработку The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition от Saber Interactive (которая занималась переносом базовой игры на Nintendo Switch). Теперь, предположительно после оценки того, сколько работы необходимо сделать, CDPR уверены, что смогут выпустить обновленную версию в этом году. Студия анонсировала выпуск PS5 и Xbox Series X/S в сентябре 2020 года и изначально планировала выпустить его в следующем году. Однако сотрудники CDPR отодвинул окно запуска на второй квартал 2022 года. Разработчики всегда должны иметь как можно больше времени, чтобы отшлифовать игру и устранить как можно больше ошибок, но после катастрофического запуска Cyberpunk 2077 у CD Projekt RED не так уж много прав на ошибку. В феврале она выпустила (на этот раз более качественную) версию Cyberpunk 2077 текущего поколения. Мы надеемся, что обновление для The Witcher 3 тоже выйдет качественным, но пока что ясно, что его придется ждать.