Некстген версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет до конца года

У долгожданной версии The Witcher 3: Wild Hunt для PlayStation 5 и Xbox Series X/S снова есть окно релиза. Согласно заявлению сотрудников CD Projekt RED, новое издание, которое также выйдет на ПК, ожидается в течение последних трех месяцев года. Это будет бесплатное обновление для тех, у кого есть соответствующая версия последнего поколения на ПК, PS4 или Xbox One. Эта новость появилась через месяц после того, как CD Projekt RED отложила выпуск версии игры текущего поколения на неопределенный срок.

Собственная команда студии примерно в то же время взяла на себя разработку The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition от Saber Interactive (которая занималась переносом базовой игры на Nintendo Switch). Теперь, предположительно после оценки того, сколько работы необходимо сделать, CDPR уверены, что смогут выпустить обновленную версию в этом году. Студия анонсировала выпуск PS5 и Xbox Series X/S в сентябре 2020 года и изначально планировала выпустить его в следующем году. Однако сотрудники CDPR отодвинул окно запуска на второй квартал 2022 года. Разработчики всегда должны иметь как можно больше времени, чтобы отшлифовать игру и устранить как можно больше ошибок, но после катастрофического запуска Cyberpunk 2077 у CD Projekt RED не так уж много прав на ошибку. В феврале она выпустила (на этот раз более качественную) версию Cyberpunk 2077 текущего поколения. Мы надеемся, что обновление для The Witcher 3 тоже выйдет качественным, но пока что ясно, что его придется ждать.