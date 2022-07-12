Некстген-версию Red Dead Redemption 2 официально отменили

На прошлой неделе из надежных источников появились сообщения о том, что ремастеры оригинальных Red Dead Redemption и Grant Theft Auto IV были отложены или полностью отменены. Разочаровывающее развитие событий, но, возможно, понятное с точки зрения бизнеса, учитывая почти катастрофическую реакцию на Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. К сожалению, согласно последним слухам, отмена побочных проектов Rockstar распространилась и на консольные обновления следующего поколения Red Dead Redemption 2. Этот слух появился благодаря Tez2, первоисточнику утечки об отмене ремастера GTA IV и RDR. Когда пользователь на GTAForums спросил, были ли обновления следующего поколения Red Dead Redemption 2 также законсервированы, Tez2 ответил следующее: «Да. Я слышал об этом давным-давно. А также об их планах по созданию расширенного редактора Rockstar. К настоящему времени все отменено / остановлено».

Отнеситесь к этому пока с недоверием, но Tez2 уже продемонстрировал, что у них есть хорошие знания по этому конкретному вопросу. Если это действительно так, то это разочаровывает. Одно дело, когда Rockstar отказывается от проектов, на которые никогда официально не намекали (ремейки GTA IV и RDR), но я думаю, что большинство людей ожидали, что мы в конечном итоге получим какое-то обновление PS5/Xbox Series X/S для Red Dead Redemption 2. Вестерн от Rockstar по-прежнему остается одной из самых красивых игр всех времен, но на консоли он выглядит заметно размытым. Одна из лучших игр прошлого поколения с более чем 40-миллионным тиражом искусственно сдерживается без особых на то причин.