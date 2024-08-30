Необычный арена-шутер Call of Sentinels отправился в релиз

Сегодня студия A17 Games официально сообщила о том, что новый арена-шутер под названием Call of Sentinels отправился в продажу на ПК — игру уже можно купить в Steam, отправившись на поиски удивительных приключений. Стоит отметить, что проект представляет собой довольно зрелищное фэнтези, в рамках которого отряд смелых парней сражаются с целыми ордами всевозможных врагов, защищая своё королевство от наплыва тьмы. Но помимо всех основных фишек шутера стоит отметить и довольно необычную механику, которая на самом деле встречается очень редко, если встречается вообще. Суть в том, что игрок может запустить прямую трансляцию на Twitch и зрители посредством команд в чате будут влиять на ход игровых событий. Да, звучит очень круто — и играется так же.

Зрители трансляции могут выбирать из 8 негативных и 13 положительных эффектов, создавая больше забавных ситуаций, которые явно приносят ещё больше удовольствия от игрового процесса. Впрочем, весело играть можно и без стрима — можно смело отправиться проходить кампанию с шестью основными локациями, красивыми кат-сценами и прописанными диалогами, чтобы разблокировать новых персонажей и оружие, а затем у игрока появится доступ к «Бесконечной арене». Здесь можно задействовать различные сборки и комбинировать оружие с артефактами, чтобы сражаться с противниками ещё более эффективно. Да, без всякого сомнения, это не тот стандартный шутер, где нужно просто бегать и стрелять. Здесь куда более масштабная «стрелялка» для всех и каждого.