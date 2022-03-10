NeocoreGames сообщает, что игра King Arthur: Knight's Tale отложена до 26 апреля

Венгерская игровая студия NeocoreGames объявила о небольшой задержке запланированной даты выхода King Arthur: Knight's Tale. Теперь игра выйдет 26 апреля вместо ранее запланированного 29 марта. Разработчики заявили, что это позволит улучшить озвучку и локализацию в дополнение к дальнейшему тестированию, чтобы игроки могли получить максимально плавный опыт. King Arthur: Knight's Tale уже однажды откладывалась с первоначальной даты 15 февраля.

Сеттинг представляет собой альтернативную версию обычных смазок о короле Артуре, где король сошел с ума, и Владычице Озера пришлось воскресить не кого иного, как сэра Мордреда, чтобы подавить его. Игра King Arthur: Knight's Tale будет доступна для PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Комментарии и отзывы King Arthur: Knight's Tale
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