Netflix даёт возможность поиграть в игры на Android

Netflix делает большой шаг вперед в своих игровых амбициях — с 3 ноября все подписчики сервиса смогут бесплатно получить доступ к пяти мобильным играм на устройствах Android. Компания заявляет, что пользователи iOS тоже смогут загружать игры и играть в них позже (точные сроки пока что никто не называет). Напомним, что ещё в августе Netflix начала тестирование игр в своем приложении для Android в Польше с игр Stranger Things 1984 и Stranger Things 3. В следующем месяце тест расширился до Испании и Италии с тремя другими играми, ни одна из которых не связана с какими-либо шоу или фильмами Netflix. В играх нет рекламы и покупок в приложении — вы можете получить к ним доступ на своем телефоне или планшете, перейдя в раздел игр на главной странице или через вкладку игр. После того, как вы выберете игру, в которую хотите играть, вы можете загрузить её из Google Play Store или (скоро) из App Store и играть в неё через приложение Netflix.

В играх по умолчанию будет выбран предпочтительный язык в вашем профиле Netflix. Однако, если игра еще не доступна на этом языке, по умолчанию будет использоваться английский. Некоторые игры также будут работать в автономном режиме. Кроме того, данные игры не будут доступны в детских профилях, что достаточно важно для определённой аудитории. А пользователи, которые установили PIN-код для предотвращения доступа к профилям взрослых, должны будут также ввести код, чтобы играть в игры — так разработчики пытаются защитить детей от доступа к нежелательному контенту.