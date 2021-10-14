Netflix может запустить видеоигру на основе популярного сериала Squid Game

Ранее в этом году Netflix официально объявил о своем плане выхода на игровой рынок, выпустив игры, основанные на популярных сериалах. Первой запланированной игрой стала Squid Game.

В недавнем интервью The Hollywood Reporter вице-президент онлайн-платформы видеостриминга по азиатско-тихоокеанскому контенту Минён Ким рассказал о возможности превратить взрыво-успешный сериал в видеоигру. На данный момент ведутся переговоры о начале второго сезона южнокорейского сериала. Высокопоставленный представитель Netflix подтвердил, что компания изучает такую ​​возможность. Новости о том, что сериал будет превращен в видеоигру, прибывают, поскольку шоу имело огромный успех во всем мире. Минён Ким даже добавила, что она получает запросы на переход сериала в формат видеоигры.