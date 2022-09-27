Netflix создала собственную студию по разработке видеоигр

Какое-то время назад создатели стриминговой платформы Netflix заявили, что они будут стримить у себя простые видеоигры — в некоторых странах эти проекты даже были запущены. Правда, никакой детальной информации о том, был ли проект успешным, пока что нет, но появилась новая информация о том, что теперь Netflix даже создаёт собственную студию по разработке видеоигр. Основное преимущество такого решения в том, что компания не делится доходом со своего продукта, плюс можно создавать что-то исключительно опираясь на особенности своей аудитории и требования маркетологов. Например, команда Netflix может решить, что нужна видеоигра в таком-то жанре по такой-то франшизе — достаточно просто дать студии задание, чтобы в итоге получить нужный продукт.

Конечно, сейчас говорить о возможностях и потенциальных успехах команды Netflix ещё рано, так как на самом деле грядущие релизы студии будут представлены лишь через год, если не больше. Но это интересная новость, так как ранее стало известно, что платформа сильно потеряла в плане аудитории — это негативно сказалось на общей прибыли, которую нужно хоть как-то наверстать. И, вероятно, создание собственной студии, которая будет создавать видеоигры нового поколения, позволит хоть как-то изменить положение. Хотя, конечно, речь идёт о предельно простых видеоиграх, которые не будут дотягивать даже до АА-уровне, так что сильно надеяться на это направление геймерам точно не стоит. Но будем следить за развитием событий.