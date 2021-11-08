Netflix всё же выпустит свои игры на iOS

Теперь, когда Netflix предлагает мобильные игры для Android, остается нерешенным вопрос: как к ним присоединятся игроки c iOS, если политика Apple запрещает использование универсальных игровых сервисов? По-видимому, платформе придётся пройти трудный путь. В своей информационной статье «Power On» Марк Гурман из Bloomberg заявил, что видел код, указывающий на то, что Netflix будет выпускать все свои игры «индивидуально» для iOS через App Store. Не все они будут загружаться и воспроизводиться в приложении, добавил Гурман. Основное приложение Netflix по-прежнему будет предлагать доступ к каталогу игр, но при нажатии на игру вы просто запускаете отдельное приложение. В настоящее время это работает с Android, но Netflix имеет возможность складывать игры в свое приложение для Android.

На iOS у платформы нет выбора, кроме как сделать игры доступными отдельно со ссылкой внутри своего приложения. Apple требует, чтобы каждая игра в App Store проходила индивидуальную проверку, даже если она доступна только через облако. Так что Netflix придется пойти на некоторые компромиссы, если она собирается перенести мобильные игры на iOS. Это также подчеркивает растущее соперничество между Apple и Netflix, как объяснил Гурман. Эти компании конкурируют на все большем числе фронтов, от игр до сервисов потокового видео, но ни один из них не может позволить себе отчуждать оппонента от своего бизнеса. Существует вероятность серьезного конфликта, особенно если Apple придется пойти на дальнейшие уступки в отношении правил App Store.