Niantic представила Campfire для общения в AR

Забудьте о Discord, ведь у Niantic есть собственное решение для обмена сообщениями для игроков Pokémon Go: социальное приложение AR под названием Campfire. Это позволит вам организовывать мероприятия, открывать новые локации и делиться контентом с другими игроками. Думайте об этом как о гиперлокальной социальной сети, созданной исключительно для AR — это «домашняя страница» реальной Метавселенной», как говорит Niantic (как будто это проясняет ситуацию). Campfire уже работает в Ingress, первой AR-игре компании, и этим летом он появится во всех ее играх. Игроки Pokémon Go обычно полагались на Discord и другие платформы для общения между собой. Учитывая брезгливость Nintendo и Pokémon Company в отношении социальных сетей, Niantic, вероятно, было бы сложно встроить социальные функции непосредственно в игру.

В конечном счете, имеет смысл выпустить отдельное приложение, которое сможет объединить весь опыт компании. Помимо Campfire, Niantic также представила Lightship VPS (систему виртуального позиционирования), новую платформу, которая позволит разработчикам более точно узнавать положение и ориентацию пользователей. По словам Niantic, они также смогут привязывать контент AR к месту с точностью до сантиметра. Это поможет разработчикам обеспечить лучшую локализацию и постоянство, которые являются наиболее важными факторами в любом опыте использования дополненной реальности. Для поддержки VPS компания создала 3D-карты в более чем 30 000 локаций в шести городах, в будущем их количество увеличится.