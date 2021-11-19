Nike создаст метавселенную в Roblox

Meta и Microsoft — не единственные компании, претендующие на метавселенную. В четверг Nike объявила о партнерстве с Roblox, чтобы предложить бесплатное виртуальное игровое пространство под названием Nikeland. В своей текущей версии Nikeland включает в себя мини-игры, в которые игроки могут соревноваться со своими друзьями. Более того, мобильная интеграция позволяет использовать свой телефон для преобразования реальных движений в игру. Естественно, есть также цифровой зал славы и виртуальная лавка, где игроки могут получить сувениры Nike для своего аватара. По данным CNBC, это только начало того, что бренд запланировал для этого пространства. В будущем здесь могут проводиться соревнования, приуроченные к международным спортивным событиям. Например, там могут проходить футбольные матчи, когда в Катаре стартует чемпионат мира 2022 года.

Демонстрационный зал также может однажды тизерить будущие выпуски продуктов и позволить пользователям совместно создавать дизайн кроссовок, например. Неудивительно, что Nike сотрудничает с Roblox в игре метавселенной — по оценкам ведущих аналитиков, платформа собирает более 200 миллионов активных пользователей в месяц, это одна из самых популярных игр среди детей и подростков. Предлагая бесплатное пространство, где молодые люди могут взаимодействовать с брендом, Nike создает возможность сделать их клиентами в реальном мире — полюбив бренд, будущие покупатели отправятся именно в магазин Nike.
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