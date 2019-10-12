Nikon Z 50 первая беззеркальная камера

Nikon недавно представила новую модель Nikon Z 50.

Камера имеет следующие размеры 93,5 х 126,5 х 60 мм и вес 450 г (включая батарею и карту памяти). 3,2 дюймовый сенсорный экран можно наклонить и сложить под камеру.

С помощью адаптера FTZ, можно использовать существующие объективы NIKKOR с байонетом F от системы D-SLR.

Датчик DX снимает при 20,9 МП, но не имеет стабилизатора изображения. Непрерывная съемка возможна со скоростью до 11 кадров в секунду (с AF / AE). Фильмы 4K / UHD записываются в формате 30p.

Nikon Z 50 будет доступен с середины ноября 2019 года.