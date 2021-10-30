Nintendo официально закрывает свои офисы в Редвуд-Сити и Торонто

Nintendo закрывает свои офисы в Редвуд-Сити, Калифорния, и Торонто, Канада, компания подтвердила в своем заявлении.

Kotaku сообщает, что в результате этого решения около 100 сотрудников были перемещены в офисы Redwood City. Nintendo отказалась от подробных комментариев, сколько сотрудников пострадает от переезда, но приведенное выше заявление предполагает, что некоторые сотрудники смогут переехать. Пока непонятно, почему закрывают офисы. Девон Причард, исполнительный вице-президент по коммерческим вопросам и связям с издателями Nintendo of America (NOA), возьмет на себя временное руководство отделом продаж, маркетинга и коммуникаций после ухода Ника Чавеса. Г-жа Притчард будет курировать стратегию и реализацию продаж, маркетинга и коммуникаций в США и Канаде.