Nintendo выпускает большое обновление Animal Crossing 2.0

Главное обновление 2.0 для Animal Crossing: New Horizons теперь доступно для загрузки, что несколько удивительно, потому что ранее Nintendo заявляла, что оно выйдет не раньше 5 ноября. Это означает, что вы сможете погрузиться во все новые функции на два дня раньше, чем ожидалось.

О бесплатном обновлении 2.0 было объявлено в прошлом месяце на презентации Nintendo Direct. Он включает в себя массу расширенных функций, включая новый дизайн экстерьера дома, лодочные туры на другие острова, дополнительные предметы, хранилище, «профессиональный» режим камеры, возможность готовить еду из выращенных ингредиентов и многое другое. Возможно, самым ожидаемым дополнением является кофейня Брюстера, заметное упущение из базовой игры. В дополнение к бесплатному обновлению Nintendo анонсировала расширение за 24,99 доллара под названием Happy Home Paradise.
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